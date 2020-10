Il Giappone vara la “Grande Balena” | per difendersi dalla flotta cinese

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilpresenta un nuovo sommergibile militare da 3 mila tonnellate. Si chiama Taigi ed entrerà in servizio a marzo del 2022. Inse Taigi significa “Grande balena“, misura 84 metri di lunghezza, 9,1 metri di larghezza e costa circa 76 miliardi di yen (610 milioni di euro). Il sottomarino è stato costruitoMitsubishi Heavy Industries ed è statoto presso i cantieri navali di Kobe alla presenza del Ministro della Difesa, Nobuo Kishi. Ideato per incrementare la propria sicurezza marittima a seguito delle incursioni da parte della Cina lo scorso fine settimana. Ilè stato scenario di un’incursione di diverse motovedette cinesi: sono rimaste più di 57 ore e mezza nelle sue acque. In proposito il capo ...

