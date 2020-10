Il conto dei supervitalizi al Senato. Salasso da 33,3 milioni di euro. Ecco il costo della sentenza che ripristina i maxiassegni. Scritto nell’appello con sospensiva di Palazzo Madama (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I 776 ex Senatori morbosamente attaccati alle pensioni d’oro pensavano, forse, di avere la vittoria, e il malloppo, in pugno grazie alla sentenza della commissione Contenziosa che ha bocciato, lo scorso giugno, la delibera per il taglio dei maxi vitalizi e che prevede la restituzione degli importi originali, più gli arretrati. Ma – come anticipato da La Notizia – la risposta da Palazzo Madama non si è fatta attendere. Infatti, l’amministrazione del Senato, rappresentata dal segretario generale, Elisabetta Serafin, di fronte ad una sentenza sfavorevole in primo grado ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Garanzia. MICA BRUSCOLINI. Nel ricorso datato 8 ottobre 2020, per evitare che vada in fumo il taglio da 22,2 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I 776 exri morbosamente attaccati alle pensioni d’oro pensavano, forse, di avere la vittoria, e il malloppo, in pugno grazie allacommissione Contenziosa che ha bocciato, lo scorso giugno, la delibera per il taglio dei maxi vitalizi e che prevede la restituzione degli importi originali, più gli arretrati. Ma – come anticipato da La Notizia – la risposta danon si è fatta attendere. Infatti, l’amministrazione del, rappresentata dal segretario generale, Elisabetta Serafin, di fronte ad unasfavorevole in primo grado ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Garanzia. MICA BRUSCOLINI. Nel ricorso datato 8 ottobre 2020, per evitare che vada in fumo il taglio da 22,2 ...

