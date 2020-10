Il 14 ottobre Salvini ha violato DPCM ed ordinanza Lazio su obbligo di mascherina (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci sono pochi dubbi, analizzando bene quanto avvenuto oggi 14 ottobre, sul fatto che Matteo Salvini abbia violato in parte il recente DPCM sull’obbligo di mascherina in pubblico, ma soprattutto l’ordinanza della Regione Lazio. Quest’ultima, infatti, disciplina in modo ancora più severo la necessità in indossare questo dispositivo di sicurezza durante l’emergenza Covid, come del resto è avvenuto nella giornata di ieri con Enrico Montesano. Argomento, quest’ultimo, che abbiamo trattato con un articolo specifico a tema. Salvini senza mascherina oggi, nonostante DPCM ed ordinanza Lazio In particolare, ... Leggi su bufale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci sono pochi dubbi, analizzando bene quanto avvenuto oggi 14, sul fatto che Matteoabbiain parte il recentesull’diin pubblico, ma soprattutto l’della Regione. Quest’ultima, infatti, disciplina in modo ancora più severo la necessità in indossare questo dispositivo di sicurezza durante l’emergenza Covid, come del resto è avvenuto nella giornata di ieri con Enrico Montesano. Argomento, quest’ultimo, che abbiamo trattato con un articolo specifico a tema.senzaoggi, nonostanteedIn particolare, ...

