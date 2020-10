Ikea ricompra i suoi mobili usati e restituisce fino al 50% del valore: come funziona l'economia circolare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ikea annuncia la campagna #GreenFriday che, in occasione del Black Friday, inviterà i clienti a 'rivendere' i propri mobili Ikea usati per dare loro una seconda vita. La campagna prenderà il via in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020)annuncia la campagna #GreenFriday che, in occasione del Black Friday, inviterà i clienti a 'rivendere' i propriper dare loro una seconda vita. La campagna prenderà il via in ...

leggoit : Ikea ricompra i suoi mobili usati e restituisce fino al 50% del valore: come funziona l'economia circolare - moneypuntoit : ?? Ikea ricompra i suoi mobili usati: ecco come funziona Buy Back ?? - LuisaRagni : RT @BI_Italia: Basta portare al banco resi i mobili vecchi di Ikea, come tavoli e librerie: in cambio, avrete un buono spesa - TrenDevice : Anche @IKEAITALIA per l'economia circolare. Sostenibilità e accessibilità contro il consumo eccessivo e lo spreco.… - BI_Italia : Basta portare al banco resi i mobili vecchi di Ikea, come tavoli e librerie: in cambio, avrete un buono spesa -