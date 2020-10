Ikea ricompra i mobili usati: come funziona il “Black Friday” alternativo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ikea ha annunciato una nuova campagna che punta ad aiutare l’ambiente attraverso lo sviluppo di un’economia circolare. In previsione del Black Friday di fine novembre, la società di mobili svedese ha lanciato #GreenFriday, un’iniziativa “Buy Back”che invita i clienti a rivendere i propri mobili Ikea usati per dare loro una seconda vita. La campagna si svolgerà in diversi Paesi e in Italia è in programma dal 27 novembre al 6 dicembre in tutti i 21 store Ikea presenti sul territorio nazionale. L’iniziativa è frutto del percorso intrapreso dall’azienda per diventare un business circolare entro il 2030, in favore dell’ambiente. Il principio a cui si ispira è quello per cui i mobili che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ha annunciato una nuova campagna che punta ad aiutare l’ambiente attraverso lo sviluppo di un’economia circolare. In previsione del Black Friday di fine novembre, la società disvedese ha lanciato #GreenFriday, un’iniziativa “Buy Back”che invita i clienti a rivendere i propriper dare loro una seconda vita. La campagna si svolgerà in diversi Paesi e in Italia è in programma dal 27 novembre al 6 dicembre in tutti i 21 storepresenti sul territorio nazionale. L’iniziativa è frutto del percorso intrapreso dall’azienda per diventare un business circolare entro il 2030, in favore dell’ambiente. Il principio a cui si ispira è quello per cui iche ...

