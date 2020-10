Iconize confessa la verità | le scuse ufficiali | “Ero autolesionista” | Video

Leggi su giornal

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)ha deciso di parlare ere quello che realmente è successo in merito alla fine aggressione omofoba ricevuta negli anni passati. La verità sembra finalmente emersa e a raccontarla con le lacrime agli occhi è lo stesso Influencer sul suo profilo Instagram. La sfuriata di Barbara D’Urso e i continui insulti da parte dei telespettatori e dei social hanno spinto il tiktoker are cosa realmente è accaduto. La verità però, sembra essere molto più difficile e particolare visto che, lo stesso Marco ha spiegato di soffrire di autolesionismo, motivando in parte quello che ha portato al gesto inaspettato. Quali sono state realmente le sue affermazioni?la verità Le lunghe settimane di silenzio sono ormai terminate ...