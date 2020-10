finance_commu : Iccrea Banca colloca bond senior preferred per 500 milioni. I lead manager - - TV7Benevento : Iccrea Banca: lancia nuovo bond senior preferred da 500 mln... - confcoopbg : RT @BccTreviglio: Il #ConvegnoFinanza della #CassaRuraleBccTreviglio ha visto sul palco il Responsabile Direzione Finanza Luca Severgnini,… - GiuseppeGuerin1 : RT @BccTreviglio: Il #ConvegnoFinanza della #CassaRuraleBccTreviglio ha visto sul palco il Responsabile Direzione Finanza Luca Severgnini,… - BccTreviglio : Il #ConvegnoFinanza della #CassaRuraleBccTreviglio ha visto sul palco il Responsabile Direzione Finanza Luca Severg… -

Ultime Notizie dalla rete : Iccrea Banca

Money.it

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Iccrea Banca, nell'ambito del programma Emtn da 3 miliardi di euro, ha collocato presso gli investitori istituzionali domestici ed internazionali un bond senior preferred ...E' un senior preferred collable dopo 4 anni, in via di collocamento. Rende in avvio 280 punti base sopra il tasso swap in euro al 2024 ...