Iago Falque: "Inzaghi è quello che cercavo. A Roma per fare risultato" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Iago Falque affronterà il suo passato domenica sera. Il Benevento sarà impegnato nella trasferta a Roma. Il giocatore è stato intervistato da Sky: "Della Roma di Garcia ho ricordi bellissimi, è stata una esperienza importante e io mi sentivo importante. Peccato che alla fine non siamo riusciti a vincere. Domenica dovremo essere ben organizzati e sfruttare le pochissime occasioni che avremo a disposizione. Bisognerà essere in giornata e aspettare che i nostri avversari siano in una giornata un po' meno brillante. Sarà un Benevento come quello delle ultime settimane, offensivo e senza paura. Proveremo a far risultato.Inzaghi? Ho parlato con il mister prima di arrivare a Benevento e ho trovato in lui quello che ...

