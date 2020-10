I vescovi insistono sull’accoglienza senza se e senza ma “Liberi di partire | liberi di restare”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Iproseguono la loro incessante propaganda nel nome dell’accoglienzase ema. Braccia aperte e porti spalancati verso gli immigrati nel nome del Vangelo. “Un valore e un tesoro per le città e i Paesi”. Parola di Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in occasione della conclusione della battaglia della Chiesa italiana “didi restare”. Immigranti, daiaccoglienza e carità “Sono molto contento del movimento. Che sta andando verso lo ius culturae. Perché quando un ragazzo ha assimilato la nostra cultura perché non deve essere uno dei nostri?”. Il cardinale, arcivescovo di Perugia-Città della ...

Ultime Notizie dalla rete : vescovi insistono

valdinievoleoggi.it

Il commento di Pietro Parolin a margine di un incontro al Centro missionario Pime di Milano. "Con gli Usa nessuno scontro, solo divergenze" ...Per il segretario di Stato Vaticano non c'è spazio per confusioni o malintesi: i fedeli devono essere pienamente cinesi e cattolici. Prendiamo in considerazione la posizione degli Usa ma non cambiamo ...