I nuovi lockdown europei per contrastare il Covid-19

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)Secondo la John Hopkins University, i casi accertati di coronavirus ad oggi riportati in Europa e Regno Unito sono 4.320.249. Come ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson durante la conferenza stampa del 12 ottobre per annunciare il nuovo sistema diin Inghilterra: “Questi numeri lampeggiano come avvisi sul cruscotto di un aereo. Dobbiamo agire adesso”. E in molti paesi, effettivamente, stanno entrando in vigore nuove restrizioni eparziali. In Cechia Sono stati quattro irecord di contagi toccati la scorsa settimana dalla Cechia (ex Repubblica Ceca), paese est-europeo di 10.7 milioni di abitanti, con il picco di 8.617 casi di-19 registrati venerdì 9 ottobre. Il premier Andrej Babis, il ...