Huawei Watch GT2 Pro: disponibile da oggi in Italia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Huawei Watch GT2 Pro, lo smartWatch per gli sportivi più audaci, arriva in Italia insieme ad una vantaggiosa promozione. Scopriamolo insieme Huawei Watch GT 2 Pro, il nuovo smartWatch Huawei pensato per gli urban explorer, è disponibile da oggi per l’acquisto in Italia. L’azienda ha poi pensato ad una speciale promozione per tutti coloro che acquistano entro il 20 ottobre Huawei Watch GT 2 Pro e Huawei Watch Fit. Incluso nel prezzo gli utenti riceveranno infatti Huawei Smart Scale (valore commerciale di 49,90 euro) e un mese di abbonamento presso le palestre McFit (valore commerciale di 39,90 ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 ottobre 2020)GT2 Pro, lo smartper gli sportivi più audaci, arriva ininsieme ad una vantaggiosa promozione. Scopriamolo insiemeGT 2 Pro, il nuovo smartpensato per gli urban explorer, èdaper l’acquisto in. L’azienda ha poi pensato ad una speciale promozione per tutti coloro che acquistano entro il 20 ottobreGT 2 Pro eFit. Incluso nel prezzo gli utenti riceveranno infattiSmart Scale (valore commerciale di 49,90 euro) e un mese di abbonamento presso le palestre McFit (valore commerciale di 39,90 ...

