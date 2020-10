Huawei tratta la vendita del suo brand Honor per 3,1 miliardi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'indiscrezione arriva dalla Reuters. In corsa per l'acquisizione ci sarebbero il distributore Digital China ma anche Xiaomi e Tcl Leggi su repubblica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'indiscrezione arriva dalla Reuters. In corsa per l'acquisizione ci sarebbero il distributore Digital China ma anche Xiaomi e Tcl

1italiano1 : Huawei: media, tratta vendita brand Honor per 3,1 mld. In corsa il distributore Digital China ma anche Xiaomi e Tcl… - CorriereQ : Huawei: media, tratta vendita brand Honor per 3,1 mld - ansa_tecnologia : Huawei: media, tratta vendita brand Honor per 3,1 mld. In corsa il distributore Digital China ma anche Xiaomi e Tcl… - fisco24_info : Huawei: media, tratta vendita brand Honor per 3,1 mld: In corsa il distributore Digital China ma anche Xiaomi e Tcl - NewsDigitale : Huawei: media, tratta vendita brand Honor per 3,1 mld -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei tratta Huawei tratta la vendita del suo brand Honor per 3,1 miliardi La Repubblica Huawei tratta la vendita del suo brand Honor per 3,1 miliardi

ROMA - Il colosso cinese Huawei starebbe per vendere un suo spin-off. Secondo l'agenzia Reuters, che cita fonti informate, è in trattative per vendere parte del suo business legato al brand Honor, in ...

iPhone 12: Apple è in ritardo di due generazioni, ma avanti anni luce nel marketing

Senza contare che la ricarica wireless di Apple arriva al massimo a 15 W (ma solo sui nuovi modelli con MagSafe) mentre altri produttori come Huawei, adottano soluzioni ... sull’LG G3. Non si tratta ...

ROMA - Il colosso cinese Huawei starebbe per vendere un suo spin-off. Secondo l'agenzia Reuters, che cita fonti informate, è in trattative per vendere parte del suo business legato al brand Honor, in ...Senza contare che la ricarica wireless di Apple arriva al massimo a 15 W (ma solo sui nuovi modelli con MagSafe) mentre altri produttori come Huawei, adottano soluzioni ... sull’LG G3. Non si tratta ...