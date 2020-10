Hockey pista, Serie A1: Valdagno esulta nel posticipo. Montebello piegato 4-3 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si conclude con un posticipo spettacolare la prima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista, per la stagione 2020/2021. Nel derby vicentino andato in scena al Palasport di Montebello infatti, i padroni di casa e il Valdagno hanno dato vita a una partita ricca di colpi di scena, conclusasi 3-4 a favore degli ospiti. In una girandola di continue emozioni, a decidere le sorti del match è stata la rete di De Oro a otto minuti dalla fine dopo che le due compagini si erano date battaglia scappando e riprendendosi. Valdagno era andato tre volte in vantaggio, con le reti di Piroli e due volte Cocco, salvo poi essere ripreso in ogni singola occasione dal Montebello, grazie alle segnature di Nicoletti e la doppietta di Paiva. Con questo successo, il collettivo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si conclude con unspettacolare la prima giornata del Campionato Italiano di, per la stagione 2020/2021. Nel derby vicentino andato in scena al Palasport diinfatti, i padroni di casa e ilhanno dato vita a una partita ricca di colpi di scena, conclusasi 3-4 a favore degli ospiti. In una girandola di continue emozioni, a decidere le sorti del match è stata la rete di De Oro a otto minuti dalla fine dopo che le due compagini si erano date battaglia scappando e riprendendosi.era andato tre volte in vantaggio, con le reti di Piroli e due volte Cocco, salvo poi essere ripreso in ogni singola occasione dal, grazie alle segnature di Nicoletti e la doppietta di Paiva. Con questo successo, il collettivo ...

