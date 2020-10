Highlights e gol Perù-Brasile 2-4, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Perù-Brasile 2-4, gara valevole per la seconda giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022. La selezione verdeoro, non parte benissimo, subendo il gol di André Carrillo dopo pochi minuti di gioco, ma agguanta il pareggio con Neymar su calcio di rigore. A inizio ripresa Perù ancora avanti con Renato Tapia, a cui risponde Richarlison cinque minuti dopo. A decidere la sfida è ancora Neymar, che mette a segno altre due reti per la tripletta personale. Nel finale espulsi prima Zambrano e poi Caceda nel Perù, il quale rimane così fermo a un punto in classifica. GLI Highlights DI CILE-COLOMBIA Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Glie i gol di Perù-2-4, gara valevole per la seconda giornata dellesudamericane aidi Qatar. La selezione verdeoro, non parte benissimo, subendo il gol di André Carrillo dopo pochi minuti di gioco, ma agguanta il pareggio con Neymar su calcio di rigore. A inizio ripresa Perù ancora avanti con Renato Tapia, a cui risponde Richarlison cinque minuti dopo. A decidere la sfida è ancora Neymar, che mette a segno altre due reti per la tripletta personale. Nel finale espulsi prima Zambrano e poi Caceda nel Perù, il quale rimane così fermo a un punto in classifica. GLIDI CILE-COLOMBIA

RaiSport : GOL #ITALIA!! Grande giocata di #ElShaarawy che porta l'#Italia sul 3-0 al 30'!! Tutti i gol, gli highlights e le… - sportface2016 : #ItaliaIrlanda: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS - M9Michele : RT @Inter_Women: ?? | HIGHLIGHTS Le immagini di #InterRoma: il gran gol di @GloriaMarinell4 vale l'1-1 per #InterWomen ?? - TopMoviie : RT @zazoomblog: Highlights e gol Alessandria-Novara 1-2 Serie C girone A 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Alessandria-Novara #Serie https… - zazoomblog : Highlights e gol Alessandria-Novara 1-2 Serie C girone A 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Alessandria-Novara… -