Highlights e gol Italia-Olanda 1-1: Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Italia-Olanda, match valevole per la Nations League 2020/2021. Allo stadio Bergamo i ragazzi di Roberto Mancini non vanno oltre l’1-1: a segno Lorenzo Pellegrini su grande assist di Barella, per gli orange arriva la rete di Van de Beek. LE PAGELLE E I VOTI Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per la. Allo stadio Bergamo i ragazzi di Roberto Mancini non vanno oltre l’1-1: a segno Lorenzo Pellegrini su grande assist di Barella, per gli orange arriva la rete di Van de Beek. LE PAGELLE E I VOTI

RaiSport : #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le int… - RaiSport : GOL #ITALIA!! Grande giocata di #ElShaarawy che porta l'#Italia sul 3-0 al 30'!! Tutti i gol, gli highlights e le… - Davide_kun85 : RT @RaiSport: #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste di… - pccpla : RT @RaiSport: #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste di… - BortoneMauro : RT @RaiSport: #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste di… -