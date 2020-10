Highlights e gol Croazia-Francia 1-2, Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Croazia-Francia 1-2, match valido per la quarta giornata di Nations League 2020/2021. In terra croata si ripete a oltre due anni di distanza la finale dei Mondiali 2018 che fu vinta dai transalpini. A passare in vantaggio sono proprio gli ospiti con Griezmann, nella ripresa c’è il pareggio firmato da Vlasic, quindi il nuovo vantaggio francese siglato da Mbappé. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la quarta giornata di. In terra croata si ripete a oltre due anni di distanza la finale dei Mondiali 2018 che fu vinta dai transalpini. A passare in vantaggio sono proprio gli ospiti con Griezmann, nella ripresa c’è il pareggio firmato da Vlasic, quindi il nuovo vantaggio francese siglato da Mbappé. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida.

