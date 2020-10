Hellas Verona, Vieira: «Sapevo della trattativa. Nuovo Amrabat? Uno stimolo» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ronaldo Vieira, centrocampista dell’Hellas Verona, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa Ronaldo Vieira, centrocampista dell’Hellas Verona, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. ARRIVO – «Mi sono trovato bene, c’è un bel gruppo. Mi hanno accolto bene, anche lo staff. Sono contento di essere qui e spero di aiutare la squadra». DERBY CON IL GENOA – «Per me sicuramente, ma adesso sono a Verona e proveremo a vincere come sempre. Ho già giocato contro il Genoa, ci siamo allenati bene e proveremo a prendere i tre punti». JURIC E RANIERI – «Il modo di lavorare è un po’ diverso, qui c’è più intensità. Dobbiamo essere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ronaldo, centrocampista dell’, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa Ronaldo, centrocampista dell’, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. ARRIVO – «Mi sono trovato bene, c’è un bel gruppo. Mi hanno accolto bene, anche lo staff. Sono contento di essere qui e spero di aiutare la squadra». DERBY CON IL GENOA – «Per me sicuramente, ma adesso sono ae proveremo a vincere come sempre. Ho già giocato contro il Genoa, ci siamo allenati bene e proveremo a prendere i tre punti». JURIC E RANIERI – «Il modo di lavorare è un po’ diverso, qui c’è più intensità. Dobbiamo essere ...

