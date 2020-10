Hannah Arendt,una pensatrice indipendente (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Hannah Arendt nasce ad Hannover il 14 Ottobre del 1906. Filosofa, politologa, storica tedesca, ebrea di origini, viene naturalizzata americana. Tutto il suo pensiero, e la sua “teoria” politica, non può essere slegato da quelle che sono state le esperienze fondamentali della sua esistenza. La sua, infatti, è una biografia per molti aspetti drammatica. In quanto ebrea, lascia la Germania nazista e si trasferisce negli Stati Uniti, dove, non senza fatica, si ricostruisce una vita personale e professionale. Le sue opere sono caratterizzate da un’attualità che continua a far discutere. Le origini del totalitarismo, La condizione umana, La banalità del male, per citare solo le principali, hanno avuto una risonanza immediata e per le tesi, e per lo stile argomentativo, coraggiosamente controcorrente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020)nasce ad Hannover il 14 Ottobre del 1906. Filosofa, politologa, storica tedesca, ebrea di origini, viene naturalizzata americana. Tutto il suo pensiero, e la sua “teoria” politica, non può essere slegato da quelle che sono state le esperienze fondamentali della sua esistenza. La sua, infatti, è una biografia per molti aspetti drammatica. In quanto ebrea, lascia la Germania nazista e si trasferisce negli Stati Uniti, dove, non senza fatica, si ricostruisce una vita personale e professionale. Le sue opere sono caratterizzate da un’attualità che continua a far discutere. Le origini del totalitarismo, La condizione umana, La banalità del male, per citare solo le principali, hanno avuto una risonanza immediata e per le tesi, e per lo stile argomentativo, coraggiosamente controcorrente ...

ari_han_na : RT @CalaminiciM: “ il rimedio alla imprevedibilità della sorte, alla caotica incertezza del futuro, e’la facoltà di fare e mantenere promes… - ari_han_na : RT @lenotedeltempo: L’uomo può essere in armonia con se stesso se esiste un accordo di due o più suoni; per essere uno egli ha bisogno degl… - ari_han_na : RT @MicaelaTacconi: 'Dove tutti mentono riguardo a ogni cosa importante, colui che dice la verità, lo sappia o no, ha iniziato ad agire' Il… - ari_han_na : RT @illibraio: #AccaddeOggi - Oggi nel 1906 nasceva Hannah Arendt, autrice che per tutta la vita, attraverso le sue opere, è stata un grand… - ari_han_na : RT @pandorarivista: Il 14 ottobre 1906 nasceva Hannah Arendt: «L’interesse per la politica è diventato una questione di vita e di morte pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Hannah Arendt La storia in «tempi bui», da Hannah Arendt a Carlo Ruta dedalomultimedia.it Gli articoli più letti

“More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. O ...

Hannah Arendt: “La banalità del male”

Hannah Arendt, filosofa e storica tedesca, nasceva oggi 14 ottobre, 1906. Autrice de "La banalità del male", ha creato scalpore per il suo contenuto.

“More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. O ...Hannah Arendt, filosofa e storica tedesca, nasceva oggi 14 ottobre, 1906. Autrice de "La banalità del male", ha creato scalpore per il suo contenuto.