Guild Esports ha sborsato 17 milioni di euro per convincere Beckham ad investire nell’organizzazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’organizzazione britannica Guild Esports ha fatto il suo debutto alla Borsa di Londra (LSE), diventando la seconda società di Esports pure-play quotata in borsa dopo l’offerta pubblica iniziale (IPO) di Astralis Group sul Nasdaq OMX Nordic. Prima di completare la sua IPO, Guild Esports ha avuto molta risonanza per essersi riuscita ad assicurare un cospicuo investimento dalla leggenda del calcio britannico David Beckham, ex Manchester United, Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy. La narrazione di Beckham come co-proprietario di Guild si è diffusa a macchia d’olio e ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione dei media e degli investitori dell’azienda. Ma come sono andate veramente le ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’organizzazione britannicaha fatto il suo debutto alla Borsa di Londra (LSE), diventando la seconda società dipure-play quotata in borsa dopo l’offerta pubblica iniziale (IPO) di Astralis Group sul Nasdaq OMX Nordic. Prima di completare la sua IPO,ha avuto molta risonanza per essersi riuscita ad assicurare un cospicuo investimento dalla leggenda del calcio britannico David, ex Manchester United, Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy. La narrazione dicome co-proprietario disi è diffusa a macchia d’olio e ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione dei media e degli investitori dell’azienda. Ma come sono andate veramente le ...

esports247_it : Guild Esports ha sborsato 17 milioni di euro per convincere Beckham ad investire nell'organizzazione… - italia_esports : RT @SkepsiSport: ?? Novità in casa @guildesports, di cui David Beckham è sin dall’inizio co-proprietario ?? La prima… - SkepsiSport : ?? Novità in casa @guildesports, di cui David Beckham è sin dall’inizio co-proprietario ?? La prima volta che una re… -

Ultime Notizie dalla rete : Guild Esports David Beckham porta la sua Guild Esports in Borsa Tuttosport Guild Esports quotata alla Borsa di Londra. Beckham brand ambassador del progetto globale

Novità in casa “Guild Esports Plc“, società operante nel settore degli sport elettronici (lanciata sul mercato lo scorso 25 giugno 2020 – nella foto l’immagine del logo aziendale), di cui David Beckha ...

Novità in casa “Guild Esports Plc“, società operante nel settore degli sport elettronici (lanciata sul mercato lo scorso 25 giugno 2020 – nella foto l’immagine del logo aziendale), di cui David Beckha ...