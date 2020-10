Guerra all’impatto ambientale Mai tanti aiuti da un Governo L’Italia cambia prospettiva di sviluppo economico E col Decreto Agosto arriva un fiume di denaro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con una svolta annunciata più volte, presentata addirittura come pilastro su cui costruire tutte le politiche di, alla fine la green economy per ilè diventata davvero lo strumento con cui costruire il futuro del Paese. Una scelta quasi obbligata, che non è stata frenata neppure dall’emergenza Covid, anzi è stata incentivata. E dei segnali chiari si vedono nello stesso, convertito in legge dalla Camera. Nel provvedimento, passato dagli iniziali 115 articoli a 165, le politiche ambientali hanno un peso notevole, facendo diventare centrale lo stesso Ministero dell’ambiente retto dal pentastellato Sergio Costa. Prevista così l’istituzione, a partire dal prossimo anno, di un fondo per migliorare la qualità dell’aria, con ...