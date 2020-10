Guenda Goria del GF Vip è fidanzata? Ecco chi è il presunto compagno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Nonostante un inizio un po’ sottotono nell’ultimo periodo sta uscendo fuori la sua personalità. Di lei, però, si è parlato principalmente per un motivo. Ovvero della cotta che avrebbe preso per l’attore Massimiliano Morra. Lui fidanzato e lei single. O almeno questo è quello che si pensava fino a poche ore fa. Infatti, di recente, si sta diffondendo il rumor che, seppur sia entrata come donna senza alcun legame sentimentale, al di fuori della Casa abbia un fidanzato. Ma andiamo subito a scoprire qualcosa di più su tutta questa faccenda. Il presunto fidanzato di Guenda Goria Guenda Goria, quindi, avrebbe un fidanzato. ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020), la figlia di Maria Teresa Ruta, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Nonostante un inizio un po’ sottotono nell’ultimo periodo sta uscendo fuori la sua personalità. Di lei, però, si è parlato principalmente per un motivo. Ovvero della cotta che avrebbe preso per l’attore Massimiliano Morra. Lui fidanzato e lei single. O almeno questo è quello che si pensava fino a poche ore fa. Infatti, di recente, si sta diffondendo il rumor che, seppur sia entrata come donna senza alcun legame sentimentale, al di fuori della Casa abbia un fidanzato. Ma andiamo subito a scoprire qualcosa di più su tutta questa faccenda. Ilfidanzato di, quindi, avrebbe un fidanzato. ...

marperlo1 : #GFVIP che due palle.... sicuro ne parleranno in puntata di Guenda, Telemaco e la moglie. Spero che non ci infilin… - miriamfineline : RT @juliearockstar: PROSSIMAMENTE AL CINEMA: Il diavolo veste Guenda. By Tommaso Zorzi e Guenda Goria. #GFVip - MadamaButterfl8 : RT @alwayslou___: Va bene tutto ma guenda goria una percentuale del genere puó averla solo contro i comodini non contro stefania. Salvatela… - alwayslou___ : Va bene tutto ma guenda goria una percentuale del genere puó averla solo contro i comodini non contro stefania. Sal… - Lorenzo4ESTI : RT @nonecapate: Guenda Goria che arriva nel gruppo dei protetti dal Twitter #GFVip -