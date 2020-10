Green economy pilastro per la ripartenza. 1,6 milioni di posti di lavoro. Entro il 2024 sei su 10 occupati nel verde. Un settore già trainante nel Meridione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Green economy centrale per la ripartenza. Talmente centrale che nel nuovo rapporto del Censis e Confcooperative, presentato all’assemblea nazionale di Confcooperative, è stata indicata come uno dei tre assi su cui indirizzare la ripresa per uscire dall’emergenza Covid, insieme alle startup innovative e all’export. Scegliendo uno slogan inequivocabile: “Dopo le macerie la ricostruzione, ecco l’Italia che ce la fa”. “Le imprese Green – ha dichiarato il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini (nella foto) – assumeranno Entro il 2024 ben 1,6 milioni di persone, 6 ogni 10 nuovi posti di lavoro”. IL PUNTO. In base al focus appena presentato, un contributo per cercare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020)centrale per la. Talmente centrale che nel nuovo rapporto del Censis e Confcooperative, presentato all’assemblea nazionale di Confcooperative, è stata indicata come uno dei tre assi su cui indirizzare la ripresa per uscire dall’emergenza Covid, insieme alle startup innovative e all’export. Scegliendo uno slogan inequivocabile: “Dopo le macerie la ricostruzione, ecco l’Italia che ce la fa”. “Le imprese– ha dichiarato il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini (nella foto) – assumerannoilben 1,6di persone, 6 ogni 10 nuovidi”. IL PUNTO. In base al focus appena presentato, un contributo per cercare ...

Anto_Tomassini : Sui grandi temi.. riforma fiscale, web taxation, green economy, ahinoi, si rinvia. Su @MediasetTgcom24 ospite di… - LucaAterini : Aires e Saihub insieme per unire green economy e intelligenza artificiale - Greenreport_it : Aires e Saihub insieme per unire green economy e intelligenza artificiale - - cispeltos : ????????#Greeneconomy e Intelligenza artificiale per un futuro ecosostenibile, firmato l’accordo di collaborazione fra… - rinnovabiliit : L’Associazione #AssoESCo ha scritto ai Ministri dello Sviluppo, dell’Economia, dell’Ambiente e degli Affari europei… -

Ultime Notizie dalla rete : Green economy Acciaio materiale stategico in ottica Green Economy Il Messaggero La diplomazia è 'green'. Il Festival dal 19 al 30 ottobre

Ambiente protagonista dell’undicesimo Festival della Diplomazia che quest’anno si svolgerà in modalità ibrida, in presenza e online, dal 19 al 30 ottobre a ...

Aires e Saihub insieme per unire green economy e intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è tra le più importanti tecnologie che l’umanità sta sviluppando, ed è destinata a trasformare progressivamente la nostra ...

Ambiente protagonista dell’undicesimo Festival della Diplomazia che quest’anno si svolgerà in modalità ibrida, in presenza e online, dal 19 al 30 ottobre a ...L’intelligenza artificiale è tra le più importanti tecnologie che l’umanità sta sviluppando, ed è destinata a trasformare progressivamente la nostra ...