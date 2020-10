Grecia, Alba Dorata è un’organizzazione criminale. Leader condannato a 13 anni: la sentenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tribunale di Atene, Alba Dorata è un’organizzazione criminale. Roupakis condannato per l’omicidio di Fyssas, Michaliolakos per aver guidato un gruppo criminale. Grecia, Giorgos Roupakis, esponente di Alba Dorata, è stato riconosciuto colpevole e condannato all’ergastolo per l’omicidio del rapper Pavlos Fyssas. Inoltre i giudici hanno condannato a 13 anni Nikos Michaliolakos, colpevole per essere stato alla guida di un gruppo criminale. Fonte foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Alba DorataGrecia, Alba Dorata è un’organizzazione ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tribunale di Atene,è un’organizzazione. Roupakisper l’omicidio di Fyssas, Michaliolakos per aver guidato un gruppo, Giorgos Roupakis, esponente di, è stato riconosciuto colpevole eall’ergastolo per l’omicidio del rapper Pavlos Fyssas. Inoltre i giudici hannoa 13Nikos Michaliolakos, colpevole per essere stato alla guida di un gruppo. Fonte foto: https://it.wikipedia.org/wiki/è un’organizzazione ...

