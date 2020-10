Grande Fratello Vip, nuovo concorrente gay in arrivo. Alfonso Signorini: «Ce lo ha chiesto Tommaso Zorzi» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, concorrente gay in arrivo. Alfonso Signorini: «Ce lo ha chiesto Tommaso Zorzi». L’annuncio arriva direttamente dal presentato del reality durante il consueto appuntamento con “Casa Chi”, la trasmissione social del magazine “Chi”. «Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del Grande Fratello Vip» parola di Alfonso Signorini. Nella puntata di lunedì sera in cui si parlava di amori e storie all’interno della casa Zorzi si era lamentato di non aver nessuno da corteggiare … detto fatto. Nessun rumors quindi, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Vip,gay in: «Ce lo ha». L’annuncio arriva direttamente dal presentato del reality durante il consueto appuntamento con “Casa Chi”, la trasmissione social del magazine “Chi”. «Ungay entrerà presto nella Casa delVip» parola di. Nella puntata di lunedì sera in cui si parlava di amori e storie all’interno della casasi era lamentato di non aver nessuno da corteggiare … detto fatto. Nessun rumors quindi, ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - trash_italiano : #GFVIP, appare una signora anziana durante la diretta: che sta succedendo? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - cosemusic93 : Ma voi impazzite per due stronzi al Grande Fratello...io potrò impazzire per #iPhone12 senza che scassiate il cazzo continuamente? - RobyGuarino : @PresMoratti Una specie Grande Fratello Dopo Casa #Pappalardo ci starebbe bene casa #Ronaldo -