Grande Fratello Vip | il mistero del test di gravidanza nella casa | mai successo prima

Per la prima volta al Grande Fratello Vip sarebbe stato chiesto un test di gravidanza. Myriam Catania, eliminata nel corso dell'ultima puntata, avrebbe manifestato l'esigenza di sottoporsi al test dopo le ripetute nausee. L'attrice ha accusato malesseri dal primo giorno, persino attacchi di panico, e ha più volte annunciato di voler abbandonare il reality. «Mi sono lanciata in questo gioco e mi sono divertita ma il mio posto non è qui!», ha ammesso. Le sue condizioni hanno fatto preoccupare un po' tutti dentro la casa. E lei stessa ha ammesso di aver pensato di essere incinta. Non si conosce l'esito del test, ma ai telespettatori non è sfuggito che in questi giorni ha fumato e consumato

