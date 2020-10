Grande Fratello Vip | i concorrenti sono pilotati? Le pesanti accuse

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questo articolo . IlVip 2020 non smette di far discutere e si palesano le prime polemiche sull’onestà del programma. Scopriamone di più. IlVip 2020 è sicuramente una delle edizioni che più fa discutere e adesso si stanno facendo strada anche le prime polemiche sul gioco. Come sempre però questo reality show è …