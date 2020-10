Grande Fratello, attacco di Dayane Mello a Stefania Orlando: il motivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Polemiche e dibattiti accesi ancora nella casa del Grande Fratello: confronto davvero acceso tra Dayane Mello e Stefania Orlando Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello: dalle rivelazioni di Maria Teresa Ruta su Matilde Brandi alle scintille tra Dayane e Stefania. Così inizialmente ha svelato che la ballerina l’aveva chiamata in bagno durante la notte, … Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Polemiche e dibattiti accesi ancora nella casa del: confronto davvero acceso traAncora polemiche nella casa del: dalle rivelazioni di Maria Teresa Ruta su Matilde Brandi alle scintille tra. Così inizialmente ha svelato che la ballerina l’aveva chiamata in bagno durante la notte, …

