GP Aragon, Valentino Rossi: "Pista impegnativi ma sensazioni buone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ALCANIZ - " Aragon è sempre stato un tracciato difficile per me per cui sarà una bella sfida andare forte qui. Ma quest'anno sono abbastanza veloce e ho buone sensazioni sulla moto '. Valentino Rossi ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ALCANIZ - "è sempre stato un tracciato difficile per me per cui sarà una bella sfida andare forte qui. Ma quest'anno sono abbastanza veloce e hosulla moto '....

FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Valentino Rossi: 'Essere veloce ad Aragon per me sarà una sfida': 'È stata sempre una pista difficile'. Sensazione opposte… - momi1917_2nd : RT @gponedotcom: Valentino Rossi: 'Essere veloce ad Aragon per me sarà una sfida': 'È stata sempre una pista difficile'. Sensazione opposte… - gponedotcom : Valentino Rossi: 'Essere veloce ad Aragon per me sarà una sfida': 'È stata sempre una pista difficile'. Sensazione… - OA_Sport : MotoGP, GP Aragon 2020: i precedenti di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. - infoitsport : Valentino Rossi addio Mondiale: 'Ad Aragon e Valencia sarà difficile' -