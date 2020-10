**Governo: Bonomi, 'cambi approccio, deve ascoltare'** (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Non possiamo fallire in questa occasione storica e il Governo deve modificare i suoi metodi di approccio, deve ascoltare". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando all'assemblea di Federacciai e facendo l'esempio della 'sugar tax' nei mesi prima della crisi. "Oggi non è più il momento di contrapposizioni ma di sedersi a un tavolo e ascoltare", ribadisce. "Se tutti dicono che la ripresa passa dalla manifattura, non si può non ascoltare chi le ha create. Chiedete agli imprenditori cosa serve". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Non possiamo fallire in questa occasione storica e il Governomodificare i suoi metodi di". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, parlando all'assemblea di Federacciai e facendo l'esempio della 'sugar tax' nei mesi prima della crisi. "Oggi non è più il momento di contrapposizioni ma di sedersi a un tavolo e", ribadisce. "Se tutti dicono che la ripresa passa dalla manifattura, non si può nonchi le ha create. Chiedete agli imprenditori cosa serve".

