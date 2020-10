Gossip News: Mara Venier addio a Domenica In “per Nicola”, GF perde le staffe con i concorrenti “era vietato!” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Mara Venier lascia Domenica In, del Grande Fratello che perde le staffe con gli inquilini, di Temptation Island e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Mara Venier: Questa notizia non piacerà ai fan della Ziona nazionale; Mara lascia Domenica In, a fine stagione, lo ha promesso a Nicola: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”. GRANDE FRATELLO: Gli autori del GF, a muso duro, hanno ricordato agli inquilini che per loro fosse vietatissimo ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo dilasciaIn, del Grande Fratello chelecon gli inquilini, di Temptation Island e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Questa notizia non piacerà ai fan della Ziona nazionale;lasciaIn, a fine stagione, lo ha promesso a Nicola: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultimaIn. Dall’anno prossimo sono tutta tua”. GRANDE FRATELLO: Gli autori del GF, a muso duro, hanno ricordato agli inquilini che per loro fosse vietatissimo ...

mtvitalia : La cosa migliore è che non ci sono risentimenti, solo voglia di verità e di scrivere le proprie regole ?? #LittleMix… - CorSport : #Reginaldo: 'La storia con la #Canalis mi ha rovinato la carriera. Ero solo il suo stallone' - leggoit : Meghan Markle contro i social: «Creano ossessione, ho scelto di non sapere cosa pensa di me la gente» - VIDEO - lasara_81 : Qualcuno sa cosa sono questi argomenti 'Tabù'? Perché non si può parlare dell'hotel? #GFVIP #GFVIP5… - bolartur : RT @leggoit: John Travolta, il tenero ricordo nel giorno del compleanno della moglie Kelly Preston: «Tutto il mio amore» -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Francesco Totti La De Filippi e Costanzo mi hanno di fatto cambiato la vita Gossip News Gossip News: Mara Venier addio a Domenica In “per Nicola”, GF perde le staffe con i concorrenti “era vietato!”

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Mara Venier lascia Domenica In, del Grande Fratello che perde le staffe ...

P.I.: 03370960795 - Iscrizione REA: 307423

Ultime news e anticipazioni, curiosità e molto altro sul mondo dei talent show e dei reality show. Da Amici al Grande Fratello passando per X-factor ...

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Mara Venier lascia Domenica In, del Grande Fratello che perde le staffe ...Ultime news e anticipazioni, curiosità e molto altro sul mondo dei talent show e dei reality show. Da Amici al Grande Fratello passando per X-factor ...