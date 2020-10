Gli esperti “smontano” il nuovo DPCM: “Non c’è evidenza scientifica” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel nuovo DPCM sta facendo discutere la regola che limita a un numero di 6 gli ospiti per incontri privati nelle case. Il Cts però smonta questa norma. Il nuovo… Questo articolo Gli esperti “smontano” il nuovo DPCM: “Non c’è evidenza scientifica” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelsta facendo discutere la regola che limita a un numero di 6 gli ospiti per incontri privati nelle case. Il Cts però smonta questa norma. Il… Questo articolo Gli“smontano” il: “Non c’èscientifica” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Gli esperti Coronavirus, allarme sicurezza per la capienza dei mezzi pubblici

Come abbiamo detto, gli enti locali chiedono di ridurre la capacità dei veicoli, anche secondo quanto consigliato dagli esperti per una maggior sicurezza, considerando che l’emergenza Covid-19 ...

Gli esperti “smontano” il nuovo DPCM: “Non c’è evidenza scientifica”

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico, però, fanno sapere che non è infatti stato provato che limitare il numero di invitati possa incidere sul numero di contagi.

