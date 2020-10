Gli dicono che ha il Covid. Ma il figlio è morto 18 mesi fa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A casa gli è arrivata la comunicazione della Asl Toscana che il tampone del figlio è positivo al Covid 19. L'unico problema è che il piccolo è morto 18 mesi fa. Era nato il 18 febbraio 2019 all'ospedale di Careggi di Firenze e morto il 22 marzo, dopo solo un mese di vita. L'incredibile storia la riporta il sito ImolaOggi. Dopo lo sconcerto iniziale, il papà del bimbo si chiede giustamente che tipo di controlli vengano fatti. Nel referto della Asl, infatti, è indicato sia il codice fiscale che la data di nascita del bambino, quindi non si tratta di un caso di omonimia. Che attendibilità hanno i dati del ministero? E, soprattutto, qualcuno ha pagato per quel tampone? Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A casa gli è arrivata la comunicazione della Asl Toscana che il tampone delè positivo al19. L'unico problema è che il piccolo è18fa. Era nato il 18 febbraio 2019 all'ospedale di Careggi di Firenze eil 22 marzo, dopo solo un mese di vita. L'incredibile storia la riporta il sito ImolaOggi. Dopo lo sconcerto iniziale, il papà del bimbo si chiede giustamente che tipo di controlli vengano fatti. Nel referto della Asl, infatti, è indicato sia il codice fiscale che la data di nascita del bambino, quindi non si tratta di un caso di omonimia. Che attendibilità hanno i dati del ministero? E, soprattutto, qualcuno ha pagato per quel tampone?

