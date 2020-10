(Di mercoledì 14 ottobre 2020)3-0 a: è questa la sentenza delsulla partita in calendario il 4 ottobre, ma mai giocata per il mancato arrivo a Torino della squadra partenopea. Ilha dichiarato “inammissibile” il reclamo dele applica lo 0-3 anella sfida non disputata contro lantus, con un …

MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - rtl1025 : #JuveNapoli 3-0 a tavolino: è questa la sentenza appena pronunciata dal giudice sportivo Gerardo #Mastrandrea, che… - MassimoCaputi : +++giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si er… - giankymess : RT @ZZiliani: L'INUTILITÀ DEL GIUDICE SPORTIVO È preclusa “ogni valutazione sulla legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma a… - Marilena09_ : RT @MediasetTgcom24: Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo

La decisione tanto attesa è arrivata. Il Giudice Sportivo ha deliberato su Juventus-Napoli, attribuendo la sconfitta a tavolino al club azzurro e infliggendo un punto di penalità in classifica. E’ ...E' arrivata inesorabile la sentenza per Juventus-Napoli: 3-0 per i bianconeri ed un punto di penalità per gli azzurri. Il giudice Sportivo Mastrandrea era ...