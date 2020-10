Giro d’Italia, poker di Arnaud Demare. Joao Almeida resta in Maglia Rosa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giro d’Italia, Arnaud Demare ha vinto l’undicesima tappa. Joao Almeida resta in Maglia Rosa. RIMINI – E sono quattro! Arnaud Demare ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia, andando a conquistare il poker in questa Corsa Rosa. Si è trattato di una tappa di trasferimento per i big. Nessuno stravolgimento particolare in classifica, con il francese che ha preceduto Peter Sagan e Jose Hodeg. Quarto Simone Consonni. Nella top ten anche Stefano Oldani (8°), Jacopo Mosca (9°) ed Elia Viviani (10°). @ArnaudDemare wins in Rimini!@ArnaudDemare vince ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020)d’Italia,ha vinto l’undicesima tappa.in. RIMINI – E sono quattro!ha vinto l’undicesima tappa deld’Italia, andando a conquistare ilin questa Corsa. Si è trattato di una tappa di trasferimento per i big. Nessuno stravolgimento particolare in classifica, con il francese che ha preceduto Peter Sagan e Jose Hodeg. Quarto Simone Consonni. Nella top ten anche Stefano Oldani (8°), Jacopo Mosca (9°) ed Elia Viviani (10°). @wins in Rimini!@vince ...

