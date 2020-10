Giro d’Italia 2020: tappa 14 ottobre in streaming e diretta tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oggi, 14 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con l’undicesima tappa, Porto Sant’Elpidio-Rimini, che si svolgerà tra Marche ed Emilia Romagna, tra le provincie di Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro-Urbino e Rimini, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.20 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.20, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà il Processo ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oggi, 14, tornerà in onda ild’Italia con l’undicesima, Porto Sant’Elpidio-Rimini, che si svolgerà tra Marche ed Emilia Romagna, tra le provincie di Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro-Urbino e Rimini, e sarà come di consueto in onda insulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.20 su RaiSport +HD (a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.20, con l’Anteprima. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (a questo link) per lavera e propria, a cui seguirà il Processo ...

