Giro d'Italia 2020, l'ultima tappa di quiete (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una Rimini crepuscolare ha accolto il Giro d'Italia per uno degli ultimi traguardi ad uso dei velocisti. Nella terra dei vitelloni il pubblico si è stretto attorno alla corsa rosa ricordando che, Covid o meno, nessun altro evento sportivo italiano può competere con lei a livello di popolarità. Arnaud Demare (Groupama – FDJ) ha centrato il poker vincendo con facilità la 11ma tappa che portava i corridori da Porto Sant'Elpidio nella patria di Sergio Zavoli, percorrendo 182 km prevalentemente lungo la costa adriatica. Nel volatone di gruppo, il campione di Francia ha preceduto Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ed Alvaro Hodeg (Deceuninck Quick Step). La classifica generale è rimasta immutata con Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) in maglia rosa con un vantaggio di 34" su Wilco Kelderman (Team Sunweb)

