Giro d’Italia 2020, domani la tappa della Nove Colli. Salite senza respiro, ma quel finale piatto…Fuga probabile, si muoveranno i favoriti? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) domani il plotone affronterà una delle frazioni più singolari di questo Giro d’Italia 2020: la Cesenatico-Cesenatico di 204 chilometri. Il tracciato ripercorre quello della Nove Colli, nota granfondo, ed è, dunque, un trionfo di Salite di media lunghezza. Considerando che in ogni frazione di media o alta montagna in questo Giro è andata la fuga, viene difficile immaginare che, qui, il gruppo riesca a contenere un tentativo da lontano con al suo interno nomi adatti a questo genere di percorso. Più che l’esito della frazione in sé, però, quello che molti si chiedono è se questa tappa potrà avere un impatto sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020)il plotone affronterà una delle frazioni più singolari di questod’Italia: la Cesenatico-Cesenatico di 204 chilometri. Il tracciato ripercorrelo, nota granfondo, ed è, dunque, un trionfo didi media lunghezza. Considerando che in ogni frazione di media o alta montagna in questoè andata la fuga, viene difficile immaginare che, qui, il gruppo riesca a contenere un tentativo da lontano con al suo interno nomi adatti a questo genere di percorso. Più che l’esitofrazione in sé, però,lo che molti si chiedono è se questapotrà avere un impatto sulla ...

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - ZZiliani : ULTIMORA. Due corridori positivi al Giro d'Italia. Mai così pochi da quando esiste il ciclismo. - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 10 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: Magrini prevede l’attacco di Fuglsang. Demare imbattibile oggi Matthews negativ… - verbini : RT @il_cupo: Città con #PiDioti in carica e oggi guardate il giusto distanziamento alla partenza del giro d’Italia di oggi 13 Ottobre, @Giu… -