Gianni Sperti errore madornale | Opinionista si dà le colpe a Uomini e Donne (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Opinionista storico di Uomini e Donne, Gianni Sperti, sta passando un periodo difficile, fuori dal talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. A dare prova di questo momento buio sono proprio alcune considerazioni fatte dallo stesso ex ballerino sul suo profilo Instagram. A quanto pare, Gianni Sperti ha commesso un errore madornale dietro l’altro e, perciò, di dà delle colpe, fuori da Uomini e Donne. Ma cosa sta succedendo davvero all’ex ballerino pugliese che ormai è una delle colonne portanti di Uomini e Donne? Chi lo conosce e lo segue, ormai da anni, sa bene che Gianni ha un temperamento ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’storico di, sta passando un periodo difficile, fuori dal talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. A dare prova di questo momento buio sono proprio alcune considerazioni fatte dallo stesso ex ballerino sul suo profilo Instagram. A quanto pare,ha commesso undietro l’altro e, perciò, di dà delle, fuori da. Ma cosa sta succedendo davvero all’ex ballerino pugliese che ormai è una delle colonne portanti di? Chi lo conosce e lo segue, ormai da anni, sa bene cheha un temperamento ...

83LIA83 : Ma a sto punto nella casa farei entrare a Gianni Sperti.. e chiudiamola in caciara. #GFvip - ASlash16 : @onlytrash5 @Gianna91504843 Appunto! Che poi lui si che è pure un bel vedere, per me Sona è un Gianni Sperti con qualche anno in meno ?? - Notiziedi_it : Gianni Sperti contro Aurora a Uomini e Donne: “sei cattiva, donna vestita da angelo ” | Video Witty Tv - Daddu91 : Quanto è noiosa Carlotta da 1 a Gianni Sperti? #uominiedonne - orangeroomhater : Lorenzo Amoruso al posto di Gianni Sperti e Karina Cascella al posto di Tinì #UominieDonne -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti Gianni Sperti: la verità sui ritocchini estetici Today.it Uomini e Donne, volano stracci tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: “In tempi di carestia…”

Dopo aver interrotto la frequentazione con Paolo, Gemma Galgani ha deciso di darsi un’altra possibilità, e conoscere dunque un nuovo cavaliere. Lui è Biagio, uomo distinto e molto elegante. Affascinat ...

Tina Cipollari: “Gemma Galgani scrive al mio ex marito Kikò Nalli, ci sta provando anche con lui”

Tina Cipollari attacca ancora Gemma Galgani, questa volta scomodando una questione personale presumibilmente accaduta lontano dalle telecamere di ...

Dopo aver interrotto la frequentazione con Paolo, Gemma Galgani ha deciso di darsi un’altra possibilità, e conoscere dunque un nuovo cavaliere. Lui è Biagio, uomo distinto e molto elegante. Affascinat ...Tina Cipollari attacca ancora Gemma Galgani, questa volta scomodando una questione personale presumibilmente accaduta lontano dalle telecamere di ...