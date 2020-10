Giannelli su Orario Lezioni | Ragionevole Scaglionare gli Ingressi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Antonello, presidente dell’associazione nazionale presidi, parla di scuola e orari delle. “Non si può esagerare chiedendo alle scuole di iniziare letroppo tardi, vi sono esigenze che vanno contemperate” afferma. “Églinel lasso di un’ora, per esempio prevedendo che alcuni entrino alle 7,45 ed altri alle 8,45. Oltre …

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli Orario

Orizzonte Scuola

"E' stata una sciocchezza. E' un'idea irricevibile quella del governatore Zaia. La scuola si fa in presenza, si può fare la didattica a distanza solo se ci dovesse essere un lockdown generale. Altrime ...Nella scuola i posti di lavoro ci sono, manca chi li voglia occupare. Soprattutto al Nord, in particolare in Lombardia, Piemonte e Veneto, a quasi ...