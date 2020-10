Gianluca Di Marzio piange la scomparsa di Fabrizio Ferrigno: “Eri un guerriero” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia della scomparsa di Fabrizio Ferrigno ha commosso tutto il mondo del calcio. Il ‘Sindaco’ del Catanzaro ed ex direttore sportivo stimato in tutta Italia è stato ricordato recentemente da Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, mediante un tweet: “Mi dispiace tantissimo: era un guerriero in campo e ha lottato come un leone anche per la vita. Ciao amico mio, Fabrizio Ferrigno“. Mi dispiace tantissimo: era un guerriero in campo e ha lottato come un leone anche per la vita. Ciao amico mio, Fabrizio #Ferrigno 🙏🏼❤️ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 14, 2020 Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia delladiha commosso tutto il mondo del calcio. Il ‘Sindaco’ del Catanzaro ed ex direttore sportivo stimato in tutta Italia è stato ricordato recentemente daDi, volto noto di Sky Sport, mediante un tweet: “Mi dispiace tantissimo: era un guerriero in campo e ha lottato come un leone anche per la vita. Ciao amico mio,“. Mi dispiace tantissimo: era un guerriero in campo e ha lottato come un leone anche per la vita. Ciao amico mio,🙏🏼❤️ —Di(@Di) October 14, 2020

DiMarzio : «Fatta: Marco #VanBasten alla #Fiorentina per 6 miliardi di lire.». No, non stiamo sognando: è successo e ci sono a… - aferraricislit2 : RT @radiobianconera: Gianluca Di Marzio a #RadioBianconera! Il re del calciomercato interverrà questa sera a #3tempo, dalle 19 alle 21, per… - confcoopbg : RT @BccTreviglio: Il #ConvegnoFinanza della #CassaRuraleBccTreviglio ha visto sul palco il Responsabile Direzione Finanza Luca Severgnini,… - GiuseppeGuerin1 : RT @BccTreviglio: Il #ConvegnoFinanza della #CassaRuraleBccTreviglio ha visto sul palco il Responsabile Direzione Finanza Luca Severgnini,… - BccTreviglio : Il #ConvegnoFinanza della #CassaRuraleBccTreviglio ha visto sul palco il Responsabile Direzione Finanza Luca Severg… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Marzio Il Napoli dopo la sentenza del Giudice: "Fiduciosi sull'esito dell'appello" GianlucaDiMarzio.com Top giornalisti più 'social'. Primo ancora Scanzi, fa 5 volte il suo direttore

Per il sesto mese consecutivo Andrea Scanzi è primo nella classifica dei giornalisti più popolari sui social stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. Come in agosto, d ...

TOP 15 GIORNALISTI più attivi sui social. In settembre Scanzi primo con quasi 7 milioni di interazioni e 14 mln video views. Seguono Tosa e Mentana

Non c'è cinque senza sei, si potrebbe dire. Per il sesto mese consecutivo, infatti, Andrea Scanzi è primo nella classifica dei giornalisti più popolari sui social stilata da Sensemakers per Primaonlin ...

Per il sesto mese consecutivo Andrea Scanzi è primo nella classifica dei giornalisti più popolari sui social stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. Come in agosto, d ...Non c'è cinque senza sei, si potrebbe dire. Per il sesto mese consecutivo, infatti, Andrea Scanzi è primo nella classifica dei giornalisti più popolari sui social stilata da Sensemakers per Primaonlin ...