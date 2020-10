Gianfranco De Laurentiis, morto il giornalista sportivo Rai volto di ‘Dribbling’, ‘Eurogol’ e ‘Domenica Sprint’ (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gianfranco De Laurentiis, è morto nella notte a Roma il giornalista sportivo della Rai volto storico di ‘Dribbling’. Aveva 81 anni. Gianfranco De Laurentiis ha condotto per oltre 30 anni trasmissioni televisive sportive di successo, da Dribbling a Domenica Sprint, da La Giostra del Gol a Pole Position. Dal 1993 al 1994 è stato direttore della Tgs. «Se ne è andato un volto storico del giornalismo sportivo italiano: Gianfranco De Laurentiis. Ha lavorato in Rai per trent’anni occupandosi di sport con Diretta Sport, Dribbling, Domenica sprint. Esprimo il mio cordoglio al figlio Paolo, alla famiglia, agli amici e ai colleghi». Lo scrive su ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 ottobre 2020)De, ènella notte a Roma ildella Raistorico di ‘Dribbling’. Aveva 81 anni.Deha condotto per oltre 30 anni trasmissioni televisive sportive di successo, da Dribbling a Domenica Sprint, da La Giostra del Gol a Pole Position. Dal 1993 al 1994 è stato direttore della Tgs. «Se ne è andato unstorico del giornalismoitaliano:De. Ha lavorato in Rai per trent’anni occupandosi di sport con Diretta Sport, Dribbling, Domenica sprint. Esprimo il mio cordoglio al figlio Paolo, alla famiglia, agli amici e ai colleghi». Lo scrive su ...

CorSport : Lo sport e la Tv piangono Gianfranco de Laurentiis - SkySport : È morto Gianfranco De Laurentiis, voce e volto del giornalismo sportivo - RaiSport : Addio a Gianfranco De Laurentiis, un grande maestro, per anni volto di Domenica Sprint e Dribbling - ftblsm : RT @m_crosetti: L'educazione, la gentilezza, la competenza, il giornalismo di Gianfranco De Laurentiis. Non era meglio perché è passato, er… - StefanoDiscreti : RT @officialmaz: Gianfranco de Laurentiis è e resterà una fonte di ispirazione. Per competenza, linguaggio, capacità di gestione della dire… -