Gianfranco De Laurentiis | è morto lo storico giornalista sportivo della RAI

Gianfranco De Laurentiis, 81 anni, è morto nella notte del 14 ottobre del 2020. È stato uno dei volti storici del giornalismo sportivo della RAI conducendo trasmissioni di grande successo come Dribbling. Tra i suoi incarichi quello di direttore della Tgs, la Testata giornalistica sportiva della RAI dal 1993 al 1994. La morte di Gianfranco De Laurentiis è stata annunciata su Twitter da Alessandro Antinelli: "Il mio primo maestro in RAI è stato ..."

