Gianfranco De Laurentiis | è deceduto il giornalista sportivo della Rai

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Poche ore fa si è spento, all’età di 81 anni, ilDe. Per anni è stato uno dei volti storiciRai, presentando moltissimi programmi di calcio e non solo. Il primo a dare la notiziasua scomparsa è stato Alessandro Antinelli, cronistadell’emittente, tramite un post sul suo account Twitter: Il mio primo maestro in Rai è statoDe. Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolobocca. Mancherai. Il mio primo maestro in Rai è statoDe ...