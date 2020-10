Gf Vip | la regia censura i concorrenti | “Vi era stato detto di non parlarne”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Durante la scorsa notte, idella casa del Grande Fratello Vip sono stati richiamati dalla. Il motivo dipende dal mancato rispetto di una regola: non parlare di quanto accaduto in hotel. Pare infatti che, all’ennesima infrazione, lanon abbia più potuto far finta di niente. Ecco cosa è successo. Nelle ultime settimane ha descalpore la vicenda del chiacchierato incontro tra Adua e Tommaso Zorzi in hotel. Idel Grande Fratello Vip infatti, prima di entrare nella casa, passano alcuni giorni in albergo. Nonostante non sia consentito loro incontrarsi, l’attrice e l’influecer hanno disatteso alla regola. In tale occasione la ragazza avrebbe fatto outing a Massimiliano Morra, secondo le parole di Zorzi. Tuttavia, i ...