Gf Vip, il retroscena: "Ecco chi è il concorrente gay che entrerà" - (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Novella Toloni Dopo la rivelazione fatta da Alfonso Signorini, su un nuovo imminente ingresso al Gf Vip, si è scatenata la caccia al vip, che per molti sarebbe un ex tronista di Uomini e Donne molto amato dal pubblico Chi è il misterioso concorrente gay che varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip? Dopo quello di Dagospia, un nuovo mistero tiene banco sul web e per molti la soluzione all'enigma sarebbe già scritta. Il nome sarebbe quello di Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne, già apprezzato dai telespettatori di Canale 5 nel 2018. La bomba sganciata da Alfonso Signorini nel corso dell'ultima diretta social di "Casa Chi" ha aperto nuovi scenari al Gf Vip. L'annuncio di nuovi ingressi - uno tra tutti chiesto a gran voce da Zorzi - sta tenendo banco sui social e non ...

