Gf Vip, autori infuriati con i concorrenti: “Vietato parlarne” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle ultime ore i concorrenti del Grande Fratello Vip rinchiusi nel Cucurio sono stati bacchettati dalla regia che, interrompendo un discorso, ha sottolineato come fosse stato loro vietato di parlare dei determinate cose. Adua, Massimiliano, Guenda ed Elisabetta dopo la diretta di lunedì sono finiti nel Cucurio, dove resteranno almeno fino alla prossima puntata. Mentre gli altri concorrenti continuano il loro percorso normalmente,Articolo completo: Gf Vip, autori infuriati con i concorrenti: “Vietato parlarne” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle ultime ore idel Grande Fratello Vip rinchiusi nel Cucurio sono stati bacchettati dalla regia che, interrompendo un discorso, ha sottolineato come fosse stato loro vietato di parlare dei determinate cose. Adua, Massimiliano, Guenda ed Elisabetta dopo la diretta di lunedì sono finiti nel Cucurio, dove resteranno almeno fino alla prossima puntata. Mentre gli altricontinuano il loro percorso normalmente,Articolo completo: Gf Vip,con i: “Vietato parlarne” dal blog SoloDonna

ItaTvfan : eh ma magari se il concetto degli autori del #GFVIP è lo stesso di quelli di #noneladurso = personaggetto social a… - ItaTvfan : #Signorini e autori del #GFVIP faranno entrare si legge Brosio, Sona, Onieva, Galanti, Bellagamba, Nozzolino. Io… - pairsonnalitesF : APPIT — Voglio altri ragazzi gay in casa”. GF Vip, Tommaso Zorzi avanza una richiesta particolare agli autori: Il c… - pairsonnalitesF : IT | Desk — Voglio altri ragazzi gay in casa”. GF Vip, Tommaso Zorzi avanza una richiesta particolare agli autori:… - nick_olaus : proporrei agli autori tra due giorni di mettere un tabellone con le percentuali dei preferiti (senza i nomi) e i vi… -