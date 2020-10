‘Gf Vip 5’ | la mamma di Massimiliano Morra lo difende e la fidanzata aggiunge | “Adua Del Vesco? Al suo posto l’avrei allontanata” Loro invece in Cucurio…

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non si è fatto che parlare die Adua Delin queste prime puntate del Grande Fratello Vip 5. La finta relazione che i due hanno avuto in passato, la messa in scena che hanno portato avanti nel programma, le rivelazioni choc dell’attrice, le liti e le rappacificazioni hanno, infatti, appassionato e diviso il pubblico di Canale 5, incerto se amare o meno i due protagonisti della soap opera più chiacchierata degli ultimi tempi. Bersagliata su ogni fronte, sembra chefaccia fatica ad integrarsi al meglio nelle dinamiche della Casa, ma per fortuna a sostenerlo all’esterno ci sono le donne più importanti della sua vita, laPatrizia e laDalia Mucedero. Ladell’attore non ha ...