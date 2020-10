George Floyd, svelato il murale commemorativo in Texas: il messaggio è per le elezioni Usa del 2020 – Video (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La famiglia di George Floyd ha svelato un murale commemorativo nel terzo Rione di Houston, in Texas. Sull’opera si può notare la scritta “Go vote”, “andate a votare”. Un messaggio importante per la democrazia americana che la famiglia ha voluto lanciare in onore del ragazzo ucciso il 25 maggio 2020 a Minneapolis. Tra poco infatti si vota per le presidenziali negli Stati Uniti, e il murale vuole richiamare i cittadini a partecipare a questo importante momento per la tenuta democratica. L'articolo George Floyd, svelato il murale commemorativo in Texas: il messaggio è per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La famiglia dihaunnel terzo Rione di Houston, in. Sull’opera si può notare la scritta “Go vote”, “andate a votare”. Unimportante per la democrazia americana che la famiglia ha voluto lanciare in onore del ragazzo ucciso il 25 maggioa Minneapolis. Tra poco infatti si vota per le presidenziali negli Stati Uniti, e ilvuole richiamare i cittadini a partecipare a questo importante momento per la tenuta democratica. L'articoloilin: ilè per le ...

