Genshin Impact | il titolo è in arrivo anche su PS5?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In una recente intervista con Twinfinite, gli sviluppatori di miHoYo hanno risposto a numerose domande parlandodi next-gen e sull’disue Xbox Series X / S Impossibile che siate addentro al mondo dei videogiochi e non abbiate sentito parlare di. Il nuovo action-jrpg free-to-play di miHoYo ha riscosso talmente tanto successo da aver coperto i costi di produzione e marketing ad appena due settimane dal lancio e praticamente chiunque ci sta giocando. Unmolto allettante per una gran parte di pubblico, considerando sia una buona qualità generale, un buon sistema di combattimento, tanto contenuto sempre nuovo e… il fatto che sia effettivamente gratis. Il ...