Galli: "Nazionali? Meglio evitare in questo periodo. Competizioni a blocchi per ridurre rischio"

Massimo Galli contro le partite delle Nazionali in questo periodo Nel mondo del calcio continua a tenere banco l'emergenza Coronavirus con ormai diversi giocatori positivi. A parlare del momento del calcio è anche Massimo Galli, noto infettivologo, che in un'intervista a Il Mattino si dice contrario alle Nazionali in questo periodo così delicato. "Restringere i contatti sarebbe stato fondamentale in questa fase: non voglio fare un monito a Fifa e Uefa, ma il rischio è più alto. Si deve chiedere più esplicitamente ai calciatori anche di restar chiusi in bolla per un periodo. Il Napoli è stato costretto a farlo: ma, senza lasciare libertà di movimento, il problema si risolve."

